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تجديد حبس ضابط الشرطة مفتى داعش لتكوينه خلية عنقودية بالشرقية

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تجديد حبس ضابط الشرطة مفتى داعش لتكوينه خلية عنقودية بالشرقية تجديد حبس ضابط الشرطة مفتى داعش لتكوينه خلية عنقودية بالشرقية
قررت نيابة الشرقية عصر اليوم السبت، تجديد حبس حلمى هاشم، ضابط الشرطة المفصول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الأولى وذلك بتهمة الاتصال بتنظيم داعش فى بلاد الشام والعراق.

وكشفت التحقيقات عن أن مأمورية من جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، تمكنت من ضبطه بعد إذن النيابة العامة، وتبين من خلال التحقيقات معه أنه مفتى تنظيم داعش الإرهابى وأنه على اتصال بأبو بكر البغدادى أمير تنظيم داعش، وأنه يقوم بتدريب بعض الشباب بالشرقية، ليلحقهم بالتنظيم من خلال تكوين خلية عنقودية جديدة.

وتبين أنه ضابط شرطة مفصول من وزارة الداخلية برتبة مقدم فترة الوزير زكى بدر، وبعدها التحق بالعمل السياسى وتم اعتقاله أكثر من مرة.


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