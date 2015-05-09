نقل مبارك من سجن طرة إلى مستشفى المعادى

أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، نقل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من سجن طرة إلى مستشفى المعادى منذ قليل بواسطة طائرة هليكوبتر مجهزة طبيًا.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن علاء وجمال مبارك ينتظران داخل السجن، لحين وصول إخطار من النيابة بشأن فترة حبسهما وما إذا كان سيتم حبسهما أم أنهما قضيا فترة عقوبتهما فى قضية القصور الرئاسية فى الحبس الاحتياطى.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت اليوم حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، مع تغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليونًا و107 آلاف جنيه ومصادرة المحررات المزورة، وعدم جواز نظر الشق الجنائى، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.

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