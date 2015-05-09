"التعليم": تضمين مناهج العام المقبل التوعية بخطورة الإدمان وأسباب تعاطيه

قالت الدكتورة سناء أحمد جمعة، مديرة مركز المناهج، إنه تم تضمين مناهج العام الدراسى المقبل 2015، 2016، التوعية بخطورة المخدرات والتعاطى بين الشباب، لافتة إلى أن صندوق مكافحة المخدرات طالب بدمج مكونى تعليمى للتوعية بقضية التدخين، وتمت دراسة الطلب والموافقة عليه، مشيرة إلى أنه من أبرز الكتب التى تضمنت ذلك جغرافيا الصف الأول الثانوى.

وأضافت مدير مركز المناهج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه بجانب دمج مكون تعليمى داخل منهج الصف الأول الثانوى يشير إلى خطورة الإدمان والتدخين، تم أيضًا إضافة الخط الساخن وموقع صندوق مكافحة المخدرات فى المنهج حتى يتفاعل الطلاب مع الصندوق فى حالة وجود أى مشكلة تخص الطلاب والشاب بشكل عام.

وأشارت مدير مركز المناهج إلى أنه تمت الإشارة فى منهج الجغرافيا إلى الأسباب الحقيقة التى يلجأ بسببها الشاب إلى التعاطى والتى كان على رأسها البطالة والفقر، بالإضافة إلى خطورة التلوث نتيجة التدخين فى البيئة المصرية المحيطة بالإنسان، مشيرة إلى أنه نظرًا لصعوبة وضيق الوقت الذى طالب فيه صندوق مكافحة الإدمان ضرورة تضمين مناهج العام المقبل خطورة الإدمان تم اقتصاره على بعض الموضوعات البسيطة داخل المناهج.

وأوضحت سناء فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع" أنه تم تكليف الإدارات المختلفة بمركز المناهج بشأن دراسة التوعية بخطورة الإدمان والتدخين بشكل أكبر لإضافته فى مناهج العام الدراسى 2016 2017، موضحة أنه يتم توقيع برتوكول تعاون بين المركز وصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن لتأليف كتيبات صغيره للطلاب لتوضيح خطورة الإدمان والتدخين على صحة الإنسان يتم وضعه بالمدارس حتى يتمكن الطلاب من الاستعانة به للتوعية بشكل أكبر.

وفيما يتعلق بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، قالت سناء إن المركز سيعمل من خلال أنشطة الصندوق على إدراك المحتوى التعليمى للمرحلتين على بعض الموضوعات التى تحذر من خطورة الإدمان وأسبابه بالشكل الذى يتناسب مع المرحلة السنية للطالب.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أطلق الحملة الوطنية لتخفيض الطلب على المخدرات صباح اليوم بمشاركة عدد من الوزراء، وتخصيص الحكومة مبلع يقدر بربع مليار لمكافحة الإدمان.

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