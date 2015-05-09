صورة شهيد رصاص الغدر النقيب رفيق عزت بالعريش

تنشر "اليوم السابع" صورة شهيد الغدر النقيب رفيق عزت، الضابط بإدارة مرور شمال سيناء، الذى أطلق عليه مجهولون النار أثناء تواجده عند محطة وقود على شارع أسيوط أثناء انتظاره ابنته، التى تؤدى امتحاناتها بمدرسة فى هذا المكان، وسط مدينة العريش.

وأطلقت نفس المجموعة النار على الرقيب محمد عبد الحفيظ بإدارة البحث الجنائى، أثناء تواجده بمنطقة سوق الخميس، وأصيب فى الرأس ونقل لمستشفى العريش العسكرى، وتوفى فى وقت لاحق، متأثرا بإصابته بطلق نارى فى الرأس، وقال أهالى إنه كان ينهى أوراق الحج .

>ونقلت جثامين الشهيدين إلى محافظاتهما بواسطة سيارة إسعاف.

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