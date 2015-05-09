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إنتحار فتاة كردية يشعل إنتفاضة كردية بمدينة مهاباد الإيرانية

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إنتحار فتاة كردية يشعل إنتفاضة كردية بمدينة مهاباد الإيرانية إنتحار فتاة كردية يشعل إنتفاضة كردية بمدينة مهاباد الإيرانية

إنتفاضة كردية بمدينة مهاباد الإيرانية

تشهد مدينة مهاباد بولاية أذربيجان الغربية في إيران بإقليم كوردستان  إيران ؛ إحتجاجات  كبيرة من  سكان المدينة ،  و ذلك إثر  حادث  إنتحار فتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع لأحد الفنادق الذي تعمل فيه، هربًا من محاولة اغتصاب علي يد ظابط في الحرس الثوري الإيراني يدعي ” نادر مولودي ”  كما  قال النشطاء الأكراد   .
> و أضافوا أن الأهالي الغاضبين أحرقوا أمس، فندق “تارا” الذي كانت تعمل فيه الفتاة “فريناز خسرواني”، و قد أصيب أكتر من 25 شخص  منهم 7  من القوات الأمنية  في  إشتبكات  حدثت أمس ,  فيما ذكرت الصحافة الأجنبية، أن “خسرواني” ألقت بنفسها في محاولة للنجاة من محاولة إغتصاب من قبل شخص، وسط إدعاءات بانتمائه لقوى الأمن.

كما  من المتوقع  مشاركة قوميات البلوش و العرب و التركمان بإيران في الإحتجاجات والتضامن مع الأكراد ، وذلك بسبب السياسات العنصرية التي تقوم بها السلطات الإيرانية  بحقهم .

كما أضاف والي مهاباد ” جعفر كتاني “؛ أن التحقيق متواصل لكشف ملابسات الحادث، حيث يجري جمع كافة الأدلة والسجلات الهاتفية، مشيرًا أنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل دون الوصول إلى معلومات مؤكدة .
> و قد دعت أحزاب كردية   منها   الحزب ” الديمقراطي الكوردستاني الإيراني  ”   الأكراد الإيرانيين بالمشاركة في سلسلة  إحتجاجات موسعة في  مدن إقليم كردستان  بإيران و تركيا ومدن .

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