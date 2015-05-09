إنتحار فتاة كردية يشعل إنتفاضة كردية بمدينة مهاباد الإيرانية

تشهد مدينة مهاباد بولاية أذربيجان الغربية في إيران بإقليم كوردستان إيران ؛ إحتجاجات كبيرة من سكان المدينة ، و ذلك إثر حادث إنتحار فتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع لأحد الفنادق الذي تعمل فيه، هربًا من محاولة اغتصاب علي يد ظابط في الحرس الثوري الإيراني يدعي ” نادر مولودي ” كما قال النشطاء الأكراد .

> و أضافوا أن الأهالي الغاضبين أحرقوا أمس، فندق “تارا” الذي كانت تعمل فيه الفتاة “فريناز خسرواني”، و قد أصيب أكتر من 25 شخص منهم 7 من القوات الأمنية في إشتبكات حدثت أمس , فيما ذكرت الصحافة الأجنبية، أن “خسرواني” ألقت بنفسها في محاولة للنجاة من محاولة إغتصاب من قبل شخص، وسط إدعاءات بانتمائه لقوى الأمن.

كما من المتوقع مشاركة قوميات البلوش و العرب و التركمان بإيران في الإحتجاجات والتضامن مع الأكراد ، وذلك بسبب السياسات العنصرية التي تقوم بها السلطات الإيرانية بحقهم .

كما أضاف والي مهاباد ” جعفر كتاني “؛ أن التحقيق متواصل لكشف ملابسات الحادث، حيث يجري جمع كافة الأدلة والسجلات الهاتفية، مشيرًا أنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل دون الوصول إلى معلومات مؤكدة .

> و قد دعت أحزاب كردية منها الحزب ” الديمقراطي الكوردستاني الإيراني ” الأكراد الإيرانيين بالمشاركة في سلسلة إحتجاجات موسعة في مدن إقليم كردستان بإيران و تركيا ومدن .