اتفاقية تعاون بين جامعة قناة السويس والجامعات الكينية

وقع الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والسفير الكينى جوف ماكووينجا، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، فى إطار التعاون المشترك بين جامعة القناة والجامعات الكينية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، فى تصريحات صحفية على هامش التوقيع، أن التعاون يشمل مجالات مختلفة ما بين الجامعات الكينية وجامعة قناة السويس، خاصة فى المجال الطبى وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطرى.

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مجزر آلى تدريبى وتعليمى بجامعة موى لتوفير اللحوم تحت إشراف كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، والبيع بأسعار مخفضة للمواطنين بالإسماعيلية.

وأكد "غراب" أنه تقرر البدء فى توفير الدعم المالى لإنشاء المجزر بالجامعة الكينية، ونقل خبرات أساتذة الطب البيطرى بجامعة القناة إلى جامعة موى.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم الاتفاق على تفعيل قرار مجلس جامعة قناة السويس، بتوفير عدد من المنح الدراسية للطلاب الكينيين فى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، فى إطار دعم مصر لأشقائها الأفارقة وتعظيم دور الشقيقة الكبرى مصر فى المنطقة .

حضر التوقيع مستشار السفارة الكينية بالقاهرة اكيتلا رونالد، والدكتور جلال بدوى الأستاذ المصرى بجامعة موى الكينية.

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