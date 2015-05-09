بالصور.. تفاصيل المؤتمر الجماهيرى لتوحيد الصف النوبى فى أسوان

لافتات تطالب بالعودة

توصيات المؤتمر

علماء مصر

أستاذ تاريخ بجامعة أسوان

نظم أبناء النوبة بمحافظة أسوان، مؤتمرًا شعبيًا مساء أمس الجمعة، للدعوة إلى توحيد الصف النوبى، واستنكار تجاهل المسئولين لمطالب عودة النوبيين إلى أراضيهم القديمة وفقًا للمادة 236 من الدستور.>بدأ المؤتمر الجماهيرى، والذى عقد بمقر جمعية منشية النوبة بمدينة أسوان، بحضور الدكتور شكرى حسين أستاذ التاريخ بجامعة أسوان، والدكتور أحمد صالح مدير منطقة آثار أسوان، والدكتور ياسين غلاب وكيل كلية التجارة جامعة أسوان، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة الجمعية، بعزف السلام الجمهورى، ووضع لافتات مكتوب عليها "أبناء أسوان يؤيدون الحقوق المشروعة للنوبيين" و"أبناء أسوان وأبناء النوبة إيد واحدة" و"أرض النوبة للنوبيين" و"يا شباب النوبة .. النوبة تناديكم".>وأوصى المؤتمر برفض القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014 والخاص بترسيم الحدود، ومساندة الدعوة القضائية والتى من المقرر أن تنظر أمام مجلس الدولة بمحافظة أسوان، 27 يونيه المقبل، بالإضافة إلى إرسال فاكسات عاجلة إلى رئيس الجمهورية من قبل مجموعة كبيرة من أبناء النوبة فى مختلف محافظات الجمهورية لمطالبته بصدور قانون "قومى" على حد وصفهم لعودة النوبيين.>وأكد حجاج أدول الناشط النوبى، خلال مكالمة هاتفية مع الحاضرين بالمؤتمر، أن أبناء النوبة حققوا خلال السنوات الثلاث الماضية مكاسب عديدة، ومنها المواد الدستورية 47 و50 و236 والتى تعتمد بحق النوبة فى العودة، مشددًا على أن علماء مصر وخبراء الأمن القومى عليهم أن يضعوا التصور الشامل لعودة النوبيين عودة علمية مدروسة.>وطالب الدكتور شكرى حسين، أستاذ تاريخ بجامعة أسوان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار بمشروع قانون قومى لعودة النوبيين إلى أراضيهم قبل التهجير، وعلق قائلاً "زى قناة السويس".

وقال الدكتور شكرى "إن النوبيين عليهم أن يبكوا دماءً حزنًا على أراضى النوبة، لأن هناك أشخاص تنتهك عرض النوبة، وعلى أبناء النوبة وضعهم فى قائمة سوداء، ولأن عودة النوبيين قضية حياة أو موت".

توحيد الصف النوبى

>ومن جانبه، طالب الدكتور أحمد صالح عالم البصريات، النوبيين بالتعلم من السلبيات التى وقعوا فيها خلال فترة انعقاد لجنة تنمية النوبة المنبثقة من وزارة العدالة الانتقالية، وعودة توحيد الصف النوبى قبل فوات الآوان، مشيراً إلى أن هناك قيادات نوبية أرسلت شكاوى فى أعضاء اللجنة باعتبار أن هذه اللجنة لا تمثل النوبة، مما يشكك فى نزاهة أعضاء اللجنة من أبناء النوبة، وأدى إلى ضعف موقف النوبيين أمام الأجهزة التنفيذية.

وأضاف "صالح" أن هناك بعض الأسماء التى أضيفت على اللجنة، وتختلف أفكارهم عن أعضاء اللجنة الأصليين، مما تسبب فى تضارب الموقف بالنسبة لثوابت القضية النوبية، وأدى فى نهاية الأمر إلى اعتماد بعض المقترحات الخارجية التى اتضح بعد ذلك أن مصدرها شخصيات نوبية.



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جانب من مؤتمر أبناء النوبة بأسوان



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الحديث أثناء المؤتمر



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الوقوف أثناء عزف السلام الجمهورى



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جانب من الحضور



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لافتات معلقة أثناء انعقاد المؤتمر



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رئيس جمعية منشية النوبة خلال كلمته



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إحدى لافتات المؤتمر



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قصيدة مكتوبة على لافتة أثناء المؤتمر