أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 50 حالة إشغال من شوارع مدينة بنى سويف

Google+ Print
تمكنت مديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، من إزالة 50 حالة تعد وإشغال فى شوارع المدينة.

وشملت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، وشارك فيها اللواء عادل حجازى مساعد مدير الأمن والعميد جمال المحمدى رئيس قسم المرافق بالمديرية والعميد أحمد عيطة رئيس الوحدة المحلية، والرائد وليد الخولى معاون قسم المرافق، قيام المعدات الثقيلة ( لوادر) بإزالة ورفع أكشاك غير مرخصة وتندات وإشغالات للباعة من أمام المحلات التجارية والمؤسسات وتحميلها على السيارات للتحفظ عليها.

المعدات تزيل الإشغالات -اليوم السابع -5 -2015
>

المعدات تزيل الإشغالات

قوات الشرطة ومسئولى الوحدة المحلية اثناء حملة الإزالة -اليوم السابع -5 -2015
>

قوات الشرطة ومسئولى الوحدة المحلية اثناء حملة الإزالة

إزالة أحد الأكشاك بدون ترخيص بجوار مدرسة -اليوم السابع -5 -2015
>

إزالة أحد الأكشاك بدون ترخيص بجوار مدرسة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365