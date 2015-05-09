إزالة 50 حالة إشغال من شوارع مدينة بنى سويف

تمكنت مديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، من إزالة 50 حالة تعد وإشغال فى شوارع المدينة.

وشملت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، وشارك فيها اللواء عادل حجازى مساعد مدير الأمن والعميد جمال المحمدى رئيس قسم المرافق بالمديرية والعميد أحمد عيطة رئيس الوحدة المحلية، والرائد وليد الخولى معاون قسم المرافق، قيام المعدات الثقيلة ( لوادر) بإزالة ورفع أكشاك غير مرخصة وتندات وإشغالات للباعة من أمام المحلات التجارية والمؤسسات وتحميلها على السيارات للتحفظ عليها.



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المعدات تزيل الإشغالات



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قوات الشرطة ومسئولى الوحدة المحلية اثناء حملة الإزالة



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إزالة أحد الأكشاك بدون ترخيص بجوار مدرسة