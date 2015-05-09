إزالة عبارات مسيئة بالطريق الصحراوى ووحدة للتدخل السريع غرب الإسكندرية

رصد حى العامرية أول، برئاسة اللواء خالد محيى الدين، غرب الإسكندرية وجود كتابات وعبارات مسيئة بالحواجز الأسمنتية بالطريق الصحراوى، وأكد الحى فى بيان له أنه تم إزالة تلك العبارات، حفاظا على المظهر العام والحضارى لمدينة الإسكندرية، والحفاظ على القيم وعدم خدش الحياء والذوق العام.

من ناحية أخرى، أصدر اللواء سامى شلتوت، رئيس حى العجمى، تعليماته بتشكيل مجموعة تدخل سريع فى الأزمات تتواجد على مدار 24 ساعة أمام ديوان عام حى العجمى، تتكون من عربة نافورى وعربة مدمجة ولودر وعربة قلاب بإمكانات الحى لمواجهة المواقف الطارئة، وللاستجابة الفورية لمطالب المواطنين .

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