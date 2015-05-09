اللجنة الوطنية للانتخابات تطلق مركز الاتصال الخاص بها

تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات خطواتها الحثيثة لتعزيز قنوات التواصل مع جميع شرائح المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان توفر كافة المعلومات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن إطلاق خدمة مركز الاتصال الخاص بها للتعامل مع كافة الاستفسارات عن أية معلومات أو إجراءات متعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتواصل مع اللجنة عبر خدمة مركز الاتصال التابع لها على الرقم"600500005 ".

تأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات الهادفة التي تعمل اللجنة على تنفيذها لزيادة الوعي العام وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.. وتوفير كل الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي تدعم اللجنة في إيصال رسالتها للجمهور.

ويعد إطلاق هذا المركز خطوة تبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع المجتمع بشكل مستمر وتؤكد أن الإجراءات التنظيمية والفنية وصلت لمراحل متقدمة في إطار سعيها لضمان أن تكون كل الاستعدادات كاملة قبل فترة كافية من موعد الانتخاب.

كانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد عكفت منذ مدة على وضع خطة شاملة واستراتيجية مخصصة لتعزيز التواصل مع كافة شرائح الجمهور بحيث تضمن اللجنة وجود مصادر متنوعة للمعلومة الانتخابية الرسمية سواء كان ذلك عن طريق البيانات الصحفية أو الموقع الالكتروني الجديد للجنة والذي تم الاعلان عنه قبل مده، أو وسائل الاعلام الاجتماعي التي أطلقتها اللجنة مؤخرا لتضمن التواصل الدائم والسريع مع الجمهور.

ويستقبل مركز الاتصال المكالمات والأسئلة المتعلقة بالانتخابات التي يجيب عليها فريق مؤهل للتعامل مع الجمهور والرد على استفساراتهم خلال أيام عمل الأسبوع الرسمية وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء كفترة أولية حيث سيتم العمل لاحقا على زيادة ساعات الدوام والتعامل مع الجمهور لساعات أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات.