إصابة 14 طالباً فى حادث تصادم أثناء عودتهم من الامتحانات بمطروح

أصيب 14 طالباً، بينهم 6 فى حالة خطرة، وجميعهم من مدينة النجيلة، غرب مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، وذلك إثر حادث تصادم سيارتين، على طريق السلوم، بمنطقة أبو سطيل، أثناء عودتهم من الامتحانات، بمدينة سيدى برانى، على متن سيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى برانى المركزى ومستشفى مطروح العام للعلاج .

تبلغ لقسم شرطة برانى، بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة أبو سطيل بدائرة القسم ووجود مصابين، انتقلت على الفور قيادات الأمن، لمكان البلاغ للإشراف على إسعاف وسرعة نقل المصابين، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة، رقم 6192 ج هـ م، ماركة تويوتا ربع نقل، قيادة أشرف عباس قاطم عبيده (21 سنة) سائق مقيم النجيلة، وتحمل على متنها عدد 14 من طلبة المدارس، وبمكان الحادث اصطدمت بها سيارة أخرى وفرت هاربة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ووقوع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى برانى المركزى ومطروح العام، وجميعهم طلبة ويقيمون بمدينة النجيلة، مصابين بسجحات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

بسؤال المصابين قرروا أنهم أثناء عودتهم عقب أداء الامتحان، بالمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة سيدى برانى، فى الاتجاه إلى مدينة النجيلة، قامت إحدى السيارات غير المعلومة بالاصطدام بالسيارة التى كانوا يستقلونها، مما أدى إلى وقوع الحادث وحدوث إصابتهم، وفر قائدها هارباً.

تم إخطار غرفة عمليات المحافظة بمضمون البلاغ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الحادث وسرعة ضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.