النصر الصوفي: وزارة السياحة حولت المناطق السياحية إلى دار مسنينِ

أكد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، أن وزارة السياحة حولت المناطق السياحية إلى دور للمسنين الأجانب خاصة في محافظاتي أسوان والأقصر، مشيرا إلى أن كل السائحين الأجانب أعمارهم قاربت على ال 70 عاما، ولا يوجد شباب وأطفال لعدم وجود وسائل ترفيه والاعتماد فقط على سياحة الآثار وهو ما يقلل مدة إقامة السائح وما ينفقه.

وأضاف زايد أن الفكر العقيم الذي تدار به الوزارة هو السبب في تدهور العائد من السياحة، لافتا إلى أن ما نجح فيه المسئولين في السياحة هو فقط تنظيم المؤتمرات وتوزيع الهدايا.

شدد زايد على ضرورة إنشاء مدينة ترفيهية عالمية على غرار مدينة ديزني، تكون موجهة لجذب للشباب والأطفال لافتا إلى أن الفئات العمرية الصغيرة في الخليج لا يروقها سياحة الآثار ويذهبون إلي فرنسا وايطاليا للاستمتاع بالملاهي والمتنزهات، وتأجير السيارات الفارهة وتناول الأطعمة في المطاعم الشهيرة واهتماماتهم تنصب على الملاهي.

وتساءل زايد كم كان نصيب مصر من ال 50 مليار دولار حجم الإنفاق الخليجي على السياحة، وما هو نصيب مصر من سياحة الويك اند الخليجية والتي استحوذت عليها دبي، وهل أعدت وزارة السياحة دراسة عن الحالة المزاجية للسياح الخليجيين؟.

ولفت زايد إلى تصريحات وزير السياحة التي قال فيها، انه يأمل أن يصل الدخل القومي من السياحة إلى 20 مليار دولار عام 2020، ونحن بدورنا نتساءل، كم ستكون القيمة الحقيقة للمبلغ الذي الوزير أن يصل إليه الدخل من السياحة بعد 7 سنوات من الآن، علما يان الدخل من السياحة حاليا حوالي 12 مليار دولار؟

وقال إذا كان هناك نية لإنشاء مدينة ملاهي عالمية في مدينة 6 أكتوبر فلابد من إنشاء مطار دولي في تلك المنطقة.

وقال إن السياحة تدهورت في الفترة الأخيرة لأسباب عديدة منها التركيز على سياحة الآثار، وإهمال السياحة الترفيهية والسياحة الدينية.

وطالب زايد بالتحقيق في إلغاء خط طيران “القاهرة سيدني” الذي سيطرت عليه الخطوط الإماراتية والسنغافورية، والتحقيق في تدمير طائرتي البوينج 747 وبيعهم خردة، وإصرار شركة مصر للطيران على حجز تذاكر الطيران ذهاب وعودة، وهو ما يؤدي إلى عزوف الكثير من المسافرين عن الشركة، والذهاب إلى شركات أخرى.