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​وزير الزراعة يناقش آليات توزيع المساحات المستصلحة بمشروع المليون فدان‎

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​وزير الزراعة يناقش آليات توزيع المساحات المستصلحة بمشروع المليون فدان‎ ​وزير الزراعة يناقش آليات توزيع المساحات المستصلحة بمشروع المليون فدان‎

9 مايو 2015 | 4:17 مساءً

دعا الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي ، لعقد حلقة لمناقشة آليات التصرف في تنمية وإستصلاح المليون فدان وآلية توزيع المساحات التي تم إستصلاحها.
> وذلك بكلية الزراعة – جامعة الأزهر ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً 11.00 ص ، من صباح غداً الأحد الموافق 10/5/2015 .
> يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات يعقدها الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، لإستطلاع الرأى والنقاش في كليات الزراعة المختلفة، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين وشباب الخريجين والطلاب .
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2015-05-09

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