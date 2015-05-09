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خبير تأميني: التأمين التكافلي أجتذب شرائح كبيرة من مؤيدي الاقتصاد الاسلامي

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خبير تأميني: التأمين التكافلي أجتذب شرائح كبيرة من مؤيدي الاقتصاد الاسلامي خبير تأميني: التأمين التكافلي أجتذب شرائح كبيرة من مؤيدي الاقتصاد الاسلامي

أرشيفية

قال سامي مراد الخبير بقطاع التأمين؛ إن استحداث التأمين التكافلي في جاء كبديل لمواجهة مسألة الحلال والحرام، وأصحبت أغلب المشاريع الكبيرة من مصانع وفنادق والكيانات الكبرى تقبل على التأمين وهو ما لم يعد يمثل أي مشكلة أمام التجاري أو التكافلي أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي النوع الذي لا يجري عمليات التأمين إلا في حالة الحصول على قروض أو تسهيلات من البنوك، مضيفاً أن حجم الحوادث وعددها وطبيعتها أصبحت تمثل العائق الأكبر أمام التأمين بكافة أشكاله نظراً لعظم التلفيات ووصول الخسائر لملايين الجنيهات.

أضاف في تصريحات لوكالة أنباء ONA؛ أنه لا توجد عقبات بعينها تواجه التأمين التكافلي لتشابه كلا النوعيين، مستبعداً احتياجه لتشريع خاص يميزه عن نظيره التجاري لتشابه وثائق التأمين وشروطه بهما وكلاهما يجري عمليات إعادة تأمين لدى نفس الشركات خارج مصر والاختلاف بينهما غير جوهري.

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أونا

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