رونالدو يتبرع بـ5 ملايين جنيه استرليني لضحايا زلزال نيبال

تبرع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، وصيف متصدر ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم وبطل اوروبا، بمبلغ مالي ضخم لاغاثة ضحايا كارثة زلزال نيبال.

وأوضحت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية في عددها الالكتروني الصادر السبت، أن الدون البرتغالي تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه استرليني لاغاثة منكوبي كارثة زلزال الذى اسفر عن سقوط اكثر من 7000 من القتلى.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو، افضل لاعب في اوروبا 3 مرات، طالب عشاقه من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، بتقديم الدعم للمنكوبين في كارثة نيبال.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد بضيفه فالنسيا على ملعب سانتياغو بيرنابيو، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ36 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.

وكان البرتغالي قد قدم الدعم للجمعيات الخيرية لإنقاذ الاطفال