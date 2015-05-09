أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رونالدو يتبرع بـ5 ملايين جنيه استرليني لضحايا زلزال نيبال

Google+ Print
رونالدو يتبرع بـ5 ملايين جنيه استرليني لضحايا زلزال نيبال رونالدو يتبرع بـ5 ملايين جنيه استرليني لضحايا زلزال نيبال

تبرع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، وصيف متصدر ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم وبطل اوروبا، بمبلغ مالي ضخم لاغاثة ضحايا كارثة زلزال نيبال.

وأوضحت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية في عددها الالكتروني الصادر السبت، أن الدون البرتغالي تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه استرليني لاغاثة منكوبي كارثة زلزال الذى اسفر عن سقوط اكثر من 7000 من القتلى.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو، افضل لاعب في اوروبا 3 مرات، طالب عشاقه من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، بتقديم الدعم للمنكوبين في كارثة نيبال.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد بضيفه فالنسيا على ملعب سانتياغو بيرنابيو، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ36 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.

وكان البرتغالي قد قدم الدعم للجمعيات الخيرية لإنقاذ الاطفال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا