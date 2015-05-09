بالصور .. محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس والجلاء وروض الفرج



> في إطار جولاته الميدانية للأحياء تفقد د. جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة سير أعمال تطوير ميدان رمسيس وشارع الجلاء ، أصدر خلالها تعليماته لرجال المرور بتطبيق القانون والتعليمات بكل حزم بالمناطق التي تقرر عدم الإنتظار بها نهائياً علي الجميع بدون استثناءات مع عدم السماح نهائياً بتواجد أي بائع جائل وضبطه وتحرير المحاضر اللأزمة ضده وإحالته للنيابة العامة.

> وتفقد المحافظ خلالها أعمال تطوير ميدان رمسيس والتي تشمل تنسيق المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وإصلاح كافة أعمدة الإنارة وتعويض الأسوار الحديدية والأرصفة مع طلاء البر دورات وأجسام الكباري ورفع كافة السيارات السيئة .

> وطالب المحافظ؛ بضرورة استخدام الوان تتناسب مع الوان مبني هيئة السكك الحديدية والتنسيق مع وزارة الأوقاف والمقاولون العرب لإعادة طلاء مسجد الفتح لتتناسب مع أعمال تطوير الميدان كما تفقد المحافظ شارع الجلاء ومنطقة الإسعاف والتي تم منع انتظار سيارات السرفيس بها ونقلهم داخل سوق الترجمان مما حقق سيولة مرورية بالمنطقة .

> ووجه المحافظ خلالها بضرورة إلتزام قسم شرطة الأزبكية بالساحات المخصصه له، كما تفقد المحافظ منطقة حكر أبو دومة بحي روض الفرج، حيث أشاد بجهود رئيس حي روض الفرج ورجاله في إسترداد قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي 9000 متر مربع كان بعض المواطنين قاموا بالاستيلاء عليها خلال فترة الإنفلات الأمني وتأجيرها لشركات سياحية كساحات لإنتظار أوتوبيسات السياحة بها .

> قام الحي منذ أيام؛ بإخلاء الموقع والتحفظ عليها لحين تصرف المحافظة به .

وأكد المحافظ بأنه سيتم صرف مكافأة مالية لكل من شارك بعملية الإخلاء نظراً لجهودهم المبذولة وحفاظهم علي أراضي أملاك الدولة .

> رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد صقر نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ومحمد عبد النبي رئيس حي روض الفرج وعاطف عبد المنعم رئيس حي الأزبكية .