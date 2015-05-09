بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية بشارع العشرينى فى الإسماعيلية

فكك خبراء المفرقعات بمديرية أمن الإسماعيلية، جسما غريبا عُثِرَ عليه بشارع العشرينى ظهر اليوم السبت.

جاء ذلك بعد أن ورد لإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بلاغًا بالعثور على جسم غريب على شكل أسطوانى، أمام محل لبيع السجاد بشارع العشرينى، بعدما سقط من كيس قمامة.

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تفكيك جسم غريب

وفرضت قوة من إدارة المفرقعات كردونا أمنيا بمحيط 50 مترا حول منطقة فحص الجسم، بالتعاون مع قوة من قسم ثان الإسماعيلية، والعميد ياسر الحفناوى، مأمور القسم.

وقاد عملية التفكيك اللواء حسن الزينى رئيس إدارة الحماية المدنية، والمقدم محمد نبيل عمر رئيس إدارة المفرقعات، وتعامل مع الجسم الملازم أول عوض الشاذلى، وتبين بفحص الجسم وتفكيكه بمدفع التشتيت، أنه قاعدة "أباجورة فازة"، لا تحوى أسلاكًا أو مواد متفجرة.

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الجسم عبارة عن أسطوانة قاعدة أباجورة



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المقدم محمد نبيل عمر رئيس إدارة المفرقعات



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الملازم عوض الشاذلى فى بدلة التفكيك



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التعامل مع الجسم