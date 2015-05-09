مكملات فيتامين "د" تساعد على إنقاص الوزن

كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن مكملات فيتامين "د" بإمكانها أن تساعد فى إنقاص الوزن لدى الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة المفرطة.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة ميلانو إن دراستهم استندت إلى نتائج دراسات سابقة أظهرت أن نقص وجود فيتامين "د" فى الجسم مرتبط بالسمنة.

وفى إطار الدراسة، قام الباحثون بتقسيم 400 شخص بالغ من البدناء أو الذين يعانون من سمنة مفرطة إلى ثلاث مجموعات: الذين لا يتناولون أى مكملات، والذين يتناولون 25 ألف وحدة من مكملات فيتامين "د" شهريا، والذين يتناولون 100 ألف وحدة.

ووضع الباحثون وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، المجموعات الثلاث على نفس النظام الغذائى المتوازن.

وبعد ستة أشهر، شهدت المجموعتان اللتان يتناول أفرادهما مكملات فيتامين "د" خسارة أكبر للوزن وانخفاضا ملحوظا فى محيط الخصر، مقارنة بالذين لا يتناولون المكملات على الإطلاق.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين تناولوا 100 ألف وحدة من مكملات فيتامين "د" خسروا 4ر5 كيلوجرام من أوزانهم فى المتوسط، بينما خسر الذين تناولوا 25 ألف وحدة 8ر3 كيلوجرام فى المتوسط، بينما لم تتجاوز خسارة الوزن للذين لم يتناولوا المكملات 2ر1 كيلوجرام فى المتوسط.

وخلص القائمون على الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة ولديهم نقص فى فيتامين "د" يجب عليهم تناول مكملات فيتامين "د" لمساعدتهم فى خسارة الوزن الزائد.

>