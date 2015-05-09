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لمرضى السكر النوع الأول.. الكشف الدورى كل 6 شهور يقى من المضاعفات

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لمرضى السكر النوع الأول.. الكشف الدورى كل 6 شهور يقى من المضاعفات لمرضى السكر النوع الأول.. الكشف الدورى كل 6 شهور يقى من المضاعفات
السكر من الأمراض التى لها تأثير ضار على جميع أجزاء الجسم، لكن وجد أن السكر من النوع الأول يكون له تأثير عنيف على شبكية العين فى حالة عدم الاهتمام بصحة العين أو عدم المتابعة مع الطبيب.

وحول هذا يوضح الدكتور أحمد الصاوى استشارى طب وجراحة العيون بعض النصائح التى يتبعها مرضى السكر من النوع الأول لتجنب حدوث مضاعفات فى العين، لأن السكر من النوع الأول يكون تأثيره عنيفا على الشبكية بشكل كبير مقارنة بالنوع الثانى، ولتجنب هذه المضاعفات لابد من المتابعة الدورية مع طبيب العيون .

ويوصى أيضا بضرورة الكشف الدورى على العين حتى فى حالة عدم الشكوى من أى أعراض، فلابد من المراجعة الطبية كل 6 شهور، أما إذا كان يعانى مريض النوع الأول من أى مضاعفات فيجب استشارة الطبيب كل 3 شهور.

ويضيف استشارى طب وجراحة العيون أن من الأعراض التى يجب الانتباه لها وجود زغللة فى العين، أو ضعف فى الرؤية، ظهور بعض النقاط الحمراء فى العين والتى تكون دليلا على وجود ارتشاحات ضعف فى الرؤية، عند ظهور هذه العلامات من الضرورى إستشارة الطبيب المختص للتأكد من سلامة العين والكشف المبكر للعين قبل حدوث أى مضاعفات.

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