ميريام فارس تعيش مغامرة جديدة وراغب علامة حزين

"جديد بجديد" هي العبارة الأصحّ التي برزت في تغريدات النجوم على "تويتر" النجوم، في هذا الأسبوع. فقد أعلن النجوم عن الأعمال المقبلة التي يحضرون لها، بالإضافة إلى الحفلات والأعمال الجديدة التي أطلقوها، خصوصاً تلك التي تحصد نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الكشف عن مغامرة جديدة وهاشتاغ جديد من أجل صحّة أفضل.

مغامرة جديدة لميريام فارس

عاشت ميريام فارس مغامرة جديدة حيث غطست في البحر، والتقطت الصورة من تحت المياه، وسألت متابعيها عن رأيهم بمغامرتها الجديدة.

نانسي عجرم تبارك لدولة الإمارات

باركت نانسي عجرم لدولة الإمارات على إطلاق برنامج فضاء لاكتشاف المريخ مغردةً: "تهنئة ملؤها الاعتزاز والفخر، للإمارات قيادة وحكومة وشعباً، بإطلاق برنامج الفضاء مسبار الأمل لاستكشاف المريخ. مبروك!".

صور من حفلات

من جهة أخرى، نشرت نانسي عجرم صوراً من حفلتها التي أحيتها في الأردن. أما نجوى كرم فنشرت صوراً من حفلتها في أمريكا، وعبّرت عن سعادتها بنجاح الحفلة.

"موطني" تتحدى كل الحواجز الكلامية والرقمية

ورغم كلّ ما أثير حول قصيدة "موطني"، التي غنّتها إليسا، وانتشار خبر مؤخراً عن سحب الأغنية من اليوتيوب، احتفلت إليسا بوصول عدد مشاهدي فيديو كليب الأغنية إلى مليون مشاهد.

وفي إطار نسبة المشاهدات على اليوتيوب، شكر سعد المجرّد جمهوره على وصول عدد مشاهدي فيديو كليب أغنية "لمعلم" إلى 2 مليون مشاهدة.

"لا تدخّن لعيون الماروق"

وبعد أن كان سعيد الماروق من الأشخاص المدمنين على التدخين، أطلق المخرج هاشتاغ "لا للتدخين لعيون الماروق"، بعد إصابته بمرض سرطان الرئة؛ وذلك للحث على ضرورة التوقف عن التدخين لمنع الإصابة بالأمراض المميتة التي يُسبّبها.

نجوم وصور

نشر نزار فرنسيس صورة جمعته بالموسيقار ملحم بركات.

أما رابعة زيات، فنشرت صورة قديمة لزوجها زاهي وهبي، بدا فيها عندما كان في شبابه.

هيفا وهبي، من جهتها، نشرت صورة من موقع تصوير "مريم".

راغب علامة حزين

عبّر راغب علامة عن حزنه لخروج المشتركتين ندى وماريا من فريقه في برنامج "أكس فاكتور"، فكتب: "اليوم غادرت برنامجنا موهبتان جميلتان وبصراحة لم أكن أتوقع خروج ماريا من فريقي للأسف. لكنني أحترم نتيجة التصويت. مع تأكيدي بأن ماريا فتاة موهوبة"، وتابع: " لكن أحياناً الموهبة والتصويت لا يتفقان. سنشتاق لماريا ولندى وأتمنى لهما كل النجاح والتوفيق في حياتهما الفنية والاجتماعية".

زياد الرحباني يساند شاباً مكسور الخاطر من والد حبيبته

نشر الفنان زياد الرحباني صورة لعبارة، كتبها شاب فلسطيني على جدران منزل حبيبته، بعدما تقدّم بطلب يدها للزواج، وقوبل برفض والدها طلبه، والعبارة هي: "أبوكي والإحتلال وجهان لعملة واحدة".

نجوم يشجعون برشلونة

بعد المباراة التي جمعت فريق برشولونة وريال مدريد، عبّر بعض النجوم عن تشجيعهم لبرشلونة، فـ"يارا"، التي تخصّص دائماً تغريدات لفريق برشلونة، تعبّر من خلالها عن تشجيعها للفريق، كتبت هذه المرة: "وحبيبي برشلوني".

أما رويدا عطيّة فعبّرت عن تشجيعها للفريق، وكتبت: "برشلونيه يا عيوني".

بدوره، شجّع الإعلامي محمد كريم فريق برشلونة من خلال نشر نتائج المباراة.

وائل كفوري يتغزّل بهرّة

عبّر وائل كفوري عن إعجابه بجمال هرّة، وتغزّل بها من خلال بيت شعر، وقال إنه التقط لها صورة بصعوبة، واصفاً وقفتها وكأنها وقفة عارضة أزياء.

أعمال جديدة

أطلقت سلمى رشيد فيديو كليب أغنية "سمعني نبضك" على روتانا وعلى اليوتيوب.

أخبرت إليسا جمهورها بإمكانيّة مشاهدة إعلان مجوهرات لازوردي الذي صوّرته مؤخراً.

أعمال مقبلة

تستعدّ كارول سماحة للقدوم إلى لبنان لتسجيل قسم من أغنيات ألبومها الجديد، كما أعلنت عن ديو مع مغني أوبرا عالمي من دون أن تعلن اسمه، في حزيران المقبل.

أعلن عاصي الحلاني أنه سيكون ضيفاً مع ابنته ماريتا في الحلقة النهائية من برنامج رقص النجوم.

أعلنت يارا عن موعد الحفل الذي سيجمعها مع وائل كفوري في الأردن يوم الجمعة في 8/5/2015.

أما نانسي عجرم فتحضّر نفسها للمهرجان الذي ستحييه في الكويت.

أعلن محمد عساف عن أنه سيكون ضيف برنامج تاراتاتا.

بدورها، أعلنت رابعة عن أنها ستخصّص حلقة للراحلة وردة الجزائرية في برنامج "بعدنا مع رابعة".

من جهتها، نشرت مي حريري صورة لها، وأرفقتها بتعليق قريباً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي