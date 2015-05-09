روتانا خليجية تحتفل بإطلاق "سوبر محصل"

أكد الفنان أسعد الزهراني أنه يقدم شخصية و"كاركتر" جديداً لجمهوره في مسلسله الجديد "سوبر محصل" الذي سيبدأ تصويره خلال أيام في الرياض ليكون جاهزاً للعرض على شاشة روتانا خليجية رمضان المقبل.

وصرح قائلاً: "الجمهور ارتبط بالكثير من الشخصيات الكوميدية التي قدمتها وخاصة "عزيز". ولكني أعد جمهوري الحبيب بأنني سأقدم لهم في المسلسل الجديد "كاركتر" مختلفاً كلياً وإن شاء الله سيغطي على "عزيز". فيما رفض الرد على سؤال "سيدتي نت" حول شكل المنافسة الرمضانية بين مسلسله ويضم نجوماً شباباً مع مسلسلين من العيار الثقيل يضمان تقريباً كل نجوم السعودية وعلى رأسهم ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وشدد الزهراني أنه غير مرتبط بأي عقد احتكاري مع أي جهة إنتاجية قناة أو شركة إنتاج، مبيناً أنه شارك في مسلسل "اقلاع اضطراري" الذي سيعرض على mbc رمضان القادم مع الفنان ناصر القصبي كضيف في بعض الحلقات ،وأنه لا يوجد أي شروط تمنعه من المشاركة في أي عمل آخر لا سيما وأن القصبي لم ولن يطلب ذلك من أي فنان، لأنه فنان كبير وقدير ومرن في التعامل، حسب وصفه.

ومن جهته، أشار الفنان طارق الحربي أنه يتمنى أن يحقق الثنائي بينه وبين الفنان أسعد الزهراني النجاح المأمول خاصة وأنه شارك في الكثير من الأعمال مع أسعد. وقدما عدداً كبيراً من أهم المشاهد الكوميدية في "واي فاي" وغيره، مبيناً أن هناك تفاهماً وكيمياءً خاصة بينه وبين أسعد، ولفت إلى أن المملكة وطوال تاريخها الفني والدرامي قدمت العديد من الثنائيات الناجحة وأهمها الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

أما ثامر الصيخان كاتب ومخرج ومنتج العمل فذكر أن هناك اعتماد رئيس في هذا المسلسل على المؤثرات البصرية التي تعد غير مسبوقة عربياً من خلال طاقم احترافي، موضحاً أن هناك عدداً من الفنانات سيشاركن في الحلقات، رغم أن السعودية تعاني من قلة العنصر النسائي في الفن، وأبان أن التصوير سيبدأ خلال أيام في الرياض وفق خطة مدروسة وأنه ليس هناك أي مشكلة أو تأخر في التصوير، مشدداً على أنه لم يتم تحديد وقت عرض العمل في رمضان.

ورداً على سؤال "سيدتي نت" حول المنافسة القوية في رمضان بين مسلسله وأعمال نجوم الدراما السعودية الكبار قال: "التنافس بين أجيال وليس بين أعمال درامية، فالفنانون الكبار لهم خط معين، أما الفنانين الشباب فلهم اتجاه مختلف عما يتم تقديمه في المملكة، ونحن لا ننافس أحداً بل أننا جيل مختلف نطرح أسلوباً مغايراً لما تم تقديمه خلال 20 عاماً في الدراما المحلية، وظهر ذلك في كل أعمالنا كمجموعة مثل "كوميدو" و"أم الحالة" و"النشرة_الـ" وغيرها. ومن الطبيعي أن كل فنان سيقول عملي سيكون رقم واحد ولكن الحكم للجمهور في النهاية".

وكانت قناة روتانا خليجية احتفلت مساء أمس في العاصمة السعودية، الرياض، بالإعلان عن مسلسل "سوبر محصل" الذي ستعرضه القناة خلال شهر رمضان، بحضور أسعد الزهراني وطارق الحربي وثامر الصيخان، والإعلامي تركي العجمه بالنيابة عن القناة، وعدد من الصحافيين والإعلاميين.

يشار إلى أن "سوبر محصل" مسلسل كوميدي متصل منفصل، يعتمد على كوميديا الموقف بالإضافة إلى الإفيهات، ويطرح وجهة نظر الشاب البسيط في مجتمعه من خلال راوي يتذكر من خلاله أحداث حياته مع بطلين رئيسيين هما أسعد الزهراني ويقدم دور رجل ذو شخصية منفصمة بين حقيقته كموظف ذات شخصية ضعيفة وتحوّله إلى بطل خارق يعالج المواقف على طريقة الأفلام الهندية عندما تنقلب حالته النفسية، وطارق الحربي الذي يلعب دور صديق الزهراني المقرّب وصهره ، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من نجوم الشبكات الاجتماعية والتلفزيون الذين سيحلون ضيوفاً على الحلقات.