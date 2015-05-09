مسؤولون: ارتفاع عدد القتلى فى فرار سجناء بالعراق إلى 62 قتيلاً

قال مسؤولون فى سجن الخالص العراقى ومصدر فى الشرطة العراقية إن عدد القتلى فى فرار سجناء ارتفع إلى 50 سجينا و12 شرطيا اليوم السبت.

وأوضحت المصادر أن القتلى سقطوا داخل سجن الخالص الذى يبعد 80 كيلومترا شمال شرقى العاصمة بغداد أثناء أعمال شغب خطط لها السجناء وأوضحوا أن ملاحقة الفارين جارية منذ الليلة الماضية.

وقال سيد صديق الحسينى رئيس اللجنة الأمنية فى محافظة ديالى إنه من غير الواضح ما إذا كان بين نزلاء السجن سجناء خطيرين، وقال المصدر فى الشرطة "بدأ السجناء فى العراك مما لفت انتباه حراس الشرطة الذين تحركوا لفض الاشتباك، "ثم هاجمهم السجناء واستولوا على أسلحتهم وبدأوا أعمال شغب فيما تمكنوا أيضا من السيطرة على مخزن الأسلحة فى السجن."

وتواجه الحكومة العراقية عددا من التحديات الأمنية بما فيها خطر تنظيم الدولة الإسلامية الذى سيطر على مساحات كبيرة من الأراضى فى الشمال والغرب فضلا عن العنف الطائفى المنتشر على نطاق واسع، وقال مصدر فى الشرطة إن السلطات أعلنت حظرا للتجول فى منطقة الخالص وداهمت عددا من المنازل بحثا عن السجناء الفارين.

وفى سياق منفصل قالت مصادر من الشرطة وأخرى طبية إن انفجارا فى بغداد أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وجرح 14 آخرين فى حادث أعاد تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التى تواجه الحكومة منذ انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من العراق عام 2011 فى نهاية تسع سنوات من الحرب التى أسفرت عن مقتل عشرات آلاف العراقيين ونحو 4500 أمريكى .

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