الجيش الكويتى يشارك فى تمرين "الصقر الجارح 4" فى قطر

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم مغادرة قوة من الجيش إلى دولة قطر للمشاركة فى تمرين (الصقر الجارح 4) الذى يبدأ خلال الفترة من 10 إلى 26 مايو الجارى بمشاركة ست دول بالإضافة إلى الدولة المضيفة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن (الصقر الجارح 4) ينفذ على شكل تمرين بمراكز قيادات وقطاعات ويغطى جوانب إدارة الأزمات والكوارث ومواجهة التهديدات وردع الأعمال العدائية والإرهابية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية والعديد من الوزارات والقطاعات المختلفة بدولة قطر.

وأضاف البيان ان مشاركة الجيش الكويتى تأتى بهدف تعزيز التعاون العسكرى المشترك وتطويره واكتساب المزيد من الخبرات من مثل هذه التمارين.

كان فى وداع القوة المشاركة رئيس الاركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر ومعاون رئيس الاركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن احمد العميرى وعدد من كبار قادة الجيش

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