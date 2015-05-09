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الطيران الحربى السورى يغير على بلدة عرسال بشمال شرق لبنان

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الطيران الحربى السورى يغير على بلدة عرسال بشمال شرق لبنان الطيران الحربى السورى يغير على بلدة عرسال بشمال شرق لبنان
شن الطيران الحربى السورى غارات على جرود بلدة عرسال بشمال لبنان حيث يتمركز مسلحو جبهة النصرة وتنظيم داعش. كما حلق الطيران الحربى السورى فوق سلسلة جبال لبنان الشرقية فى منطقة البقاع الشمالى.

من جهة أخرى وفى جنوب شرق لبنان. . أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى من موقع رويسة العلم اليوم، طلقات رشاشة باتجاه أحد رعاة الماشية اللبنانيين، الذى كان مع قطيعه فى جبل سدانة من دون أن تسجل إصابات.
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