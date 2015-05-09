أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأوقاف" تضم مجمّع "بدر" أكبر معاقل السلفيين بـ"الفيوم" للوزارة

Google+ Print
"الأوقاف" تضم مجمّع "بدر" أكبر معاقل السلفيين بـ"الفيوم" للوزارة "الأوقاف" تضم مجمّع "بدر" أكبر معاقل السلفيين بـ"الفيوم" للوزارة
أعلن الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، ضم مجمع بدر الإسلامى بحى قبلى فى الفيوم، أكبر معاقل السلفية بالمحافظة، والذى يضم مسجد بالدور الثانى مساحته 600 متر، مشيراً إلى أنه تم منع القيادى السلفى الشيخ محمد عمر النحاس، من إلقاء الخطبة واستبدلته بخطيب تابع للأوقاف.

وقال عبد الناصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "مثل هذه المجمعات يستغلها المتاجرون باسم الدين استغلالا سيئا، وذلك بإيهام الجماهير أنها تقدم خدمات وهى تختبئ وراءها لتقديم خطابها السياسى"، مشيراً إلى أنه ترأس لجنة تفتيشية لفحص محتوى الخطاب الدينى حيث وجدت اللجنة 14 مخالفة فى 13 مسجد وزاوية طالت الخطب وغيرت الخطبة.

وأشار الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن المديرية سوف تبدأ التحقيق مع المخالفين غدا الأحد، ومعاقبتهم، مضيفا أن أوقاف الفيوم أوقفت نشاط جماعة الشوقين المتشددة وتوقف الآن نشاط السلفية المتشددة فى المساجد لبث خطاب دينى معتدل.


>- إسلاميون يطرحون مبادرة مصالحة بين العلماء.. وبرهامى: لا تتضمن الإخوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365