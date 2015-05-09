"الأوقاف" تضم مجمّع "بدر" أكبر معاقل السلفيين بـ"الفيوم" للوزارة

أعلن الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، ضم مجمع بدر الإسلامى بحى قبلى فى الفيوم، أكبر معاقل السلفية بالمحافظة، والذى يضم مسجد بالدور الثانى مساحته 600 متر، مشيراً إلى أنه تم منع القيادى السلفى الشيخ محمد عمر النحاس، من إلقاء الخطبة واستبدلته بخطيب تابع للأوقاف.

وقال عبد الناصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "مثل هذه المجمعات يستغلها المتاجرون باسم الدين استغلالا سيئا، وذلك بإيهام الجماهير أنها تقدم خدمات وهى تختبئ وراءها لتقديم خطابها السياسى"، مشيراً إلى أنه ترأس لجنة تفتيشية لفحص محتوى الخطاب الدينى حيث وجدت اللجنة 14 مخالفة فى 13 مسجد وزاوية طالت الخطب وغيرت الخطبة.

وأشار الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن المديرية سوف تبدأ التحقيق مع المخالفين غدا الأحد، ومعاقبتهم، مضيفا أن أوقاف الفيوم أوقفت نشاط جماعة الشوقين المتشددة وتوقف الآن نشاط السلفية المتشددة فى المساجد لبث خطاب دينى معتدل.

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