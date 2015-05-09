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أبو إسحاق الحوينى يتوجه إلى قطر لإجراء فحوصات طبية

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أبو إسحاق الحوينى يتوجه إلى قطر لإجراء فحوصات طبية أبو إسحاق الحوينى يتوجه إلى قطر لإجراء فحوصات طبية
سافر منذ قليل الشيخ أبو إسحاق الحوينى، الداعية الإسلامى، إلى دولة قطر لإجراء فحوصات طبية.

وقالت مصادر مقربة من "الحوينى" لـ"اليوم السابع"، إن الشيخ استقل طائرة من مطار القاهرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، متوجهاً إلى قطر من أجل إجراء فحوصات طبية خاصة بالبطن.

وأضافت المصادر أن الشيخ الحوينى أجرى عملية جراحية منذ 10 أيام بأحد المستشفيات بمصر الجديدة، وسفره لقطر لاستمكال العلاج.

وعن سفره لدولة قطر بالأخص، قالت المصادر، إن قطر بها أجهزة حديثة لعلاج الكلى والغسيل الكلوى ليست موجودة فى .

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مصر 365

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