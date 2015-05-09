أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

حفل «بلاك تيما» اليوم في ساقية الصاوي

Google+ Print
حفل «بلاك تيما» اليوم في ساقية الصاوي حفل «بلاك تيما» اليوم في ساقية الصاوي

يحيي فريق «بلاك تيما» في الخامسة مساء السبت، حفلًا غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، ضمن احتفاله بألبومه الثانى «غاوى بنى أدمين».

يذكر أن أولى حفلات بلاك تيما في ساقية عبدالمنعم الصاوى كانت في السابع من أغسطس عام 2004، وقدموا ألوانًا مُختلفة ومُميزة من الموسيقى مما جعل صوت موسيقاهم قريب من كُل الأذواق، بالإضافة إلى مزجهم هذه الموسيقى بكلمات بسيطة من قلب الشارع المصرى تُعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.

وسبق أن صدر للفريق ألبوم بعنوان «بحار» قبل أن يصدر الألبوم الثانى «غاوى بنى أدمين» ومن المُقرر أن يصوروا منه أغنية لم يستقروا عليها حتى الآن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا