حفل «بلاك تيما» اليوم في ساقية الصاوي

يحيي فريق «بلاك تيما» في الخامسة مساء السبت، حفلًا غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، ضمن احتفاله بألبومه الثانى «غاوى بنى أدمين».

يذكر أن أولى حفلات بلاك تيما في ساقية عبدالمنعم الصاوى كانت في السابع من أغسطس عام 2004، وقدموا ألوانًا مُختلفة ومُميزة من الموسيقى مما جعل صوت موسيقاهم قريب من كُل الأذواق، بالإضافة إلى مزجهم هذه الموسيقى بكلمات بسيطة من قلب الشارع المصرى تُعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.

وسبق أن صدر للفريق ألبوم بعنوان «بحار» قبل أن يصدر الألبوم الثانى «غاوى بنى أدمين» ومن المُقرر أن يصوروا منه أغنية لم يستقروا عليها حتى الآن