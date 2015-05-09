أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إقالة مدير حميات بنى سويف وإحالة مسئولى العدوى والأشعة للتحقيق

Google+ Print
إقالة مدير حميات بنى سويف وإحالة مسئولى العدوى والأشعة للتحقيق إقالة مدير حميات بنى سويف وإحالة مسئولى العدوى والأشعة للتحقيق
قرر الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إعفاء الدكتور هشام جمعة مدير مستشفى الحميات ببنى سويف من منصبه، وتعيين الدكتور هانى همام مدير إدارة الاستقبال والطوارئ بالمديرية بدلا منه، وإحالة مسئولى مكافحة العدوى وقسم الأشعة بالمستشفى للتحقيق العاجل.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمستشفى حميات بنى سويف يرافقه وكيل المديرية د. حمدى مصطفى للمستشفى، حيث لاحظ سوء تقديم الخدمة الطبية للمرضى والتراخى والإهمال فى العمل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365