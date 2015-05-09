إقالة مدير حميات بنى سويف وإحالة مسئولى العدوى والأشعة للتحقيق

قرر الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إعفاء الدكتور هشام جمعة مدير مستشفى الحميات ببنى سويف من منصبه، وتعيين الدكتور هانى همام مدير إدارة الاستقبال والطوارئ بالمديرية بدلا منه، وإحالة مسئولى مكافحة العدوى وقسم الأشعة بالمستشفى للتحقيق العاجل.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمستشفى حميات بنى سويف يرافقه وكيل المديرية د. حمدى مصطفى للمستشفى، حيث لاحظ سوء تقديم الخدمة الطبية للمرضى والتراخى والإهمال فى العمل.

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