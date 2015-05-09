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وزير التموين يفتتح مخبزا ومجمعا جديدا بالإسكندرية

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وزير التموين يفتتح مخبزا ومجمعا جديدا بالإسكندرية وزير التموين يفتتح مخبزا ومجمعا جديدا بالإسكندرية
قام الدكتور خالد حنفى وزير ، بافتتاح مخبز "عباس تايب" بعزبة البكاتوشى شرق الإسكندرية والذى تم تحويله من مخبز "نصف آلى" إلى مخبز آلى، كما افتتح مجمع فلمنج التموينى المطور حديثا، بتكلفة 100 ألف جنيه، ليدخل إلى نظام الميكنة الحديثة، حيث أكد محمد صدقى رئيس شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية على أن المجمع التموينى قادر على استيعاب 50 ألف بطاقة تموينية شهريا .

جاء ذلك بمرافقة قيادات مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة وسليمان الطيب وإيميل عجبان، وبمرافقة محمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.

وشدد الدكتور خالد حنفى وزير التموين خلال الجولة على ضرورة توفير كميات من الخضراوات والفاكهة داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 25%، كما شدد على ضرورة توافر اللحوم بكل أنواعها وذلك لمحاربة الغلاء.
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