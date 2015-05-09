مسئول سورى ينتقد تدريب الولايات المتحدة لمقاتلى المعارضة

انتقد نائب وزير الخارجية السورى، برنامج الولايات المتحدة لتدريب مقاتلى المعارضة المعتدلة والذى بدأ فى الأردن، قائلا إنه يغذى فقط الإرهاب وسيزيد من تعقيد جهود التوصل إلى حل سياسى.

ونشرت تعليقات نائب وزير الخارجية السورى، فيصل المقداد، اليوم السبت فى عموده الأسبوعى بصحيفة البناء التى تصدر فى لبنان.

ويقول مسئولون أمريكيون إن البرنامج يعد جزء من جهود أوسع لبناء قوة قادرة على قتال متطرفى تنظيم الدولة الإسلامية - وليس قوات الرئيس بشار الأسد.

وقال مسئولون يوم الخميس إن التدريب بدأ فى الأردن وسوف يتم توسيعه ليشمل تركيا والسعودية وقطر.

وقال المقداد إنه من الأفضل لواشنطن أن تمد يدها إلى أولئك الذين يكافحون الإرهاب بدلا من التعاون مع ما أسماهم الإرهابيين.

وتشير الحكومة السورية إلى المعارضة المسلحة على أنهم "إرهابيين".

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