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١٧ مايو.. سماع أقوال المستشار زكريا عبد العزيز فى "اقتحام أمن الدولة"

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١٧ مايو.. سماع أقوال المستشار زكريا عبد العزيز فى "اقتحام أمن الدولة" ١٧ مايو.. سماع أقوال المستشار زكريا عبد العزيز فى "اقتحام أمن الدولة"
حدد المستشار نبيل زكى مرقص، رئيس مجلس تأديب القضاة، جلسة ١٧ مايو الجارى لسماع أقوال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة السابق، فى الاتهامات الموجهة إليه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة 25 يناير.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، وقف المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، عن العمل، تنفيذا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته فى إجازة حتمية حتى يتم الفصل فى دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.

وتضمن ملف القضية تقريرا أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول الفيديوهات التى تم عرضها على موقع يوتيوب، وبعض برامج التوك شو، التى ظهر فيها المستشار زكريا عبد العزيز، وعدد من النشطاء وأعضاء حركة 6 أبريل أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة.

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