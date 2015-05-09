ضبط 11 فتاة وراقصة يحرضن رواد مركب نيلية على الفسق بالعجوزة

تمكنت مباحث الآداب بشرطة السياحة خلال حملة مكبرة أمس، من ضبط 64 قضية متنوعة ومخالفة داخل الملاهى الليلية والمنشآت السياحية، بينها تنفيذ أحكام قضائية، إضافة إلى 11 فتاة وراقصة يحرضن رواد مركب عائمة نيلية بالعجوزة.

وجاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء مصطفى سلامة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة.

>وبدأت الحملة بعد تلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة، معلومات بوجود مخالفات مخلة بالآداب العامة داخل المنشآت السياحية والفنادق تسىء لسمعة البلاد، وتمكن كل من المقدم أيمن حسن، والمقدم وليد بدر، والمقدم أحمد وربى، والمقدم جاسر الزينى، والرواد هيثم صقر أحمد نجم ومحمد الجوهرى والنقيب محمد الفولى من ضبط 53 قضية ومخالفة على المنشآت السياحية تشمل تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد عدد من مديرى تلك المنشآت وروادها شملت تلك القضايا تعاطى المواد المخدرة والتحريض على الفسق، وإفساد حدث ومنشآت بدون ترخيص وتقديم خمور بدون ترخيص وتشغيل ملهى بدون ترخيص وأيضا مدير بدون ترخيص ومضيفات بدون شهادة صحية.