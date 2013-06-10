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الخميس.. محمد عبده في سهرة خاصة على "روتانا خليجية"

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الخميس.. محمد عبده في سهرة خاصة على "روتانا خليجية" الخميس.. محمد عبده في سهرة خاصة على "روتانا خليجية"

كتب : خالد جمال منذ 59 دقيقة

تقدم قناة "روتانا خليجية" سهرة خاصة للفنان محمد عبده تحت عنوان "كلام القلب"، سيقدم خلالها جديده من ألبوم "بعلن عليها الحب".

ففي تمام الساعة العاشرة بتوقيت من مساء الخميس، سيطل فنان العرب بعد طول غياب عبر الشاشة الروتانية في جلسة مميزة يقدم فيها أجدد أغنياته، ومنها "حاولت" كلمات مبارك الحديبي، "أموت وأعرف" كلمات خالد المريخي، "كلام القلب" كلمات إبراهيم خفاجي، "شقائق النعمان" كلمات طارش قطن و"شكينا لك" كلمات سعد الحميد.

يذكر أن ألحان جميع الأغنيات هي من إمضاء الملحن "طلال".

وستقدم قناة "روتانا خليجية" أيضا هدية إضافية لكل متتبعي هذه السهرة الخاصة، وهي عبارة عن عمل مصوّر ( كليب) حصري للأغنية التي تحمل اسم الألبوم "بعلن عليها الحب".

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