احذر: عدم الانتظام فى الجيم قد يصيبك بأمراض القلب قبل سن الأربعين

عدم الانتظام فى الذهاب لصالات الجيم من العادات التى قد يفعلها الكثيرون وتؤثر على صحتهم بشكل سلبى لكن دون الانتباه لذلك.

وهذا ما يوضحه الدكتور مراد عاصم، استشارى العلاج الطبيعى، لافتًا إلى أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التى يتبعها البعض عند الذهاب للجيم تؤثر على صحتهم سلبًا، منها الذهاب للجيم فى حالة وجود زيادة بالوزن أكثر من المعدل الطبيعى بـ25%، لذا فمن الأفضل قبل الذهاب لصالات الجيم من أجل إنقاص الوزن الزائد أن يتوقف الشخص عن الأكل المفرط أولا وإنقاص الوزن من خلال حمية غذائية والوصول للوزن المثالى، لأن الذهاب للجيم مع وجود زيادة فى الوزن يؤدى إلى الإصابة بالتهابات المفاصل وأمراض القلب بسبب التحميل على العظام وعلى أعضاء الجسم.

ويضيف د. مراد عاصم أنه من الأخطاء الشائعة التى يفعلها الكثيرون، هو عدم الانتظام فى التدريبات الرياضية، والذهاب المتقطع للجيم قد يفسد أجهزة الجسم، كالجهاز التنفسى ويجعلهم عرضة لأمراض القلب، لأن القلب تزداد ضرباته أثناء التمرينات عن المعدل الطبيعى ويؤدى إلى توسيع الشرايين، فعند التوقف يحدث خلل بشرايين القلب، موضحًا أن عدم الانتظام فى ممارسات التدريبات الرياضية فى الجيم والالتزام بمواعيد محددة يؤدى ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب قبل سن الأربعين.