صافيناز تتغيب عن جلسة "المحامين" لنظر شكواها ضد محامى فندق النبيلة

تغيبت الراقصة صافيناز عن الجلسة المنعقدة، اليوم السبت، للجنة الشكاوى بنقابة المحامين بشمال القاهرة، للنظر فى شكواها ضد المحامى رأفت عدلى، محامى فندق النبيلة، والتى تتهمه فيها بامتهان مهنة أخرى غير المحاماة بالمخالفة لقانون المحاماة.

عقدت اللجنة برئاسة زكريا رضوان وكيل نقابة محامى شمال القاهرة، وعضوية كل من طارق بخيت وعمرو محيى، عضوى مجلس النقابة، كما حضر المحامى رأفت عدلى ومدير مكتبه ياسر عبد ربه.

- النقابة تستمع اليوم لأقوال "صافيناز" فى شكواها ضد محامى فندق النبيلة

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