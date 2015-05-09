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زوجة عبد العظيم وزير تؤكد "واتس آب اليوم السابع": زوجى توفى فى فرنسا

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زوجة عبد العظيم وزير تؤكد "واتس آب اليوم السابع": زوجى توفى فى فرنسا زوجة عبد العظيم وزير تؤكد "واتس آب اليوم السابع": زوجى توفى فى فرنسا
تأكيد لما نشره اليوم السابع، عبر خدمة "واتس آب"، قالت سحر زكريا، حرم الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة الأسبق، إن زوجها توفى أمس الجمعة، فى فرنسا بأحد المستشفيات، حيث كان يعالج هناك، مضيفة: "ننتظر إنهاء الإجراءات للعودة إلى القاهرة ودفنه فى مقابر الأسرة بالبساتين".

وأشارت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنها تنتظر إنهاء الإجراءات فى فرنسا، موضحة إلى أنه من المتوقع أن يصل جثمان زوجها القاهرة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.

وحول تلقى العزاء، قالت إنها لم تعرف أين سيقام العزاء، مضيفة: "أولادى فى القاهرة يرتبون هذه الأمور".


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