السيسى: لا أحد يستطيع أن ينكر دور الاتحاد السوفيتى فى الانتصار على النازية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مقابلته الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن دور الاتحاد السوفيتى فى الانتصار على النازية، لا أحد يستطيع أن ينكره.

وأوضح السيسى فى لقاء ثنائى مع الرئيس الروسى فى موسكو "على هامش" الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ70 للانتصار على النازية، أن الدور الذى تلعبه روسيا، الاتحاد السوفيتى حينها فى النضال ضد النازية، لا أحد يستطيع أن ينكره ولن ينساه التاريخ أبدا.

ووفقا للرئيس السيسى فإن مصر مهتمة جدا بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الروسى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأشياء التى يمكن إنشاؤها وتحقيقها، وواحدة من المجالات التى يمكن التعاون فيها هى المعركة ضد الإرهاب، وكذلك التعاون فى تنمية مصر والاقتصاد المصرى.

وقال الرئيس إن العلاقات الروسية المصرية تتحسن كل يوم، وشكر بوتين بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الشعب المصرى لدعمهم.