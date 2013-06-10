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بطلة "متعب وشادية": لا أخشى منافسة "تتح" و"سمير أبو النيل"

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بطلة "متعب وشادية": لا أخشى منافسة "تتح" و"سمير أبو النيل" بطلة "متعب وشادية": لا أخشى منافسة "تتح" و"سمير أبو النيل"

كتب : خالد جمال منذ 41 دقيقة

عبرت الفنانة علياء الكيبالي، بطلة فيلم "متعب وشادية"، عن سعادتها بعد ردود الفعل الجيدة والإيرادات العالية التي حققها الفيلم، الذي بدأ عرضه أمس الأول، مشيرة إلى أنها لا تخشى منافسة محمد سعد وأحمد مكي.

وقالت علياء، لـ"الوطن"، "قصة "متعب وشادية" هي قصة حقيقية من الواقع الذي نعيشه، فعلى سبيل المصادفة تقابلت بإحدى الفتيات خلال استعدادي للتحضير لعمل آخر فأعجبتني قصتها من خلال مكافحتها للحياة والفتاة الجدعة التي تتحمل المسؤولية مع محاولتها للمحافظة على العادات والتقاليد فأصبحت أذهب لها يوميا واستمع لها حتى اكتملت عندي الرؤية وكتبت الفيلم، وعندما قرأ مخرج العمل أحمد شاهين السيناريو أعجب به وقرر إنتاجه وساهمت بالإنتاج بجزء قليل، وقد طلب مني أكثر من منتج أن يقوم بإنتاج العمل لكني رفضت أن أعمل لدى أي منتج حتى أظهر قدراتي التمثيلية ويقتنع بي الجمهور ثم يأتي بعد ذلك اختيار المنتجين لي بناء على اقتناعهم".

وأضافت "لم أخش من عرض الفيلم في هذا التوقيت فما يريده الله سيكون وقد تأجل عرض الفيلم منذ أبريل الماضي، وذلك رغبة من الموزع محمد حسن رمزي، بسبب الاضطرابات السياسية وقتها، وقد قرر تأجيله ليعرض في هذا التوقيت، وإذا كان هذا الأمر بيدي لمنعت تأجيله لأن في النهاية عرض الفيلم في أي وقت ونجاحه من عدمه هو نصيب، ولا أخشى من عرض الفيلم ومنافسته لأفلام "تتح" لمحمد سعد و"سمير أبو النيل" لأحمد مكي لأن في النهاية العمل الجيد يستطيع المنافسة".

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