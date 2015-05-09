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الأرصاد: طقس غداً الأحد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

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الأرصاد: طقس غداً الأحد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري الأرصاد: طقس غداً الأحد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليسود، الأحد، طقس ربيعي معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج بهما يتراوح بين متر ومترين، والرياح على البحرين شمالية غربية.

 

 

 

 

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