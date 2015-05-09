السيسي: مصر وروسيا لديهما الكثير يمكن عمله لتحقيق ازدهار البلدين

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالمشاركة في المناسبة العظيمة المتمثلة في احتفال روسيا بالذكري السبعين لاحتفالات نصر الحرب العالمية الثانية.

واشار السيسي ، في كلمة له في بداية المباحثات ظهر اليوم بالكريملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الي ان روسيا والاتحاد السوفيتي كان له دور كبير في مواجهة الفاشية لا يمكن ان ينساه التاريخ.

وعبر السيسي، عن تهنأته لبوتين وروسيا بهذه المناسبة وحرصه على المشاركة فيها.. مشددا على ان مصر وروسيا لديهما الكثير الذي يمكن عمله معا والتعاون لتحقيق الازدهار للبلدين والشعبين.

ونوه بأن العلاقات بين البلدين طيبة وتتقدم اكثر واكثر.

واختتم السيسي كلمته بشكر بوتين باسمه وباسم الشعب المصري على دعوته له وعلى ما تقدمه روسيا من دعم ومساندة لمصر في هذه المرحلة الصعبة.

ومن جانبه،أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن شكره للرئيس السيسي على مشاركته في الاحتفالات الروسية بعيد النصر، لافتا الي ان العلاقات المصرية الروسية في تقدم وتطور مستمر ومكثف، وهي علاقات قائمة على اساس متين من الصداقة والتعاون والتاريخ.

وقال بوتين: نحن نعرف انكم كزعيم لمصر تعملون على حل الكثير من القضايا الكبيرة ونعرف صعوبة الاوضاع في بلادكم ولكننا سنساندكم فيما تبذلونه من جهود لتجاوزها لما فيه صالح شعبكم وبلدكم.

أ ش أ