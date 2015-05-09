بالصور…محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية بالمحافظة

تفقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط يرافقه عبد الفتاح ابو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط لجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية في مدرستي أسيوط التجريبية الابتدائية ومدرسة الجامعة المشتركة للاطمئنان على سير عملية الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمدرسين حيث أطمأن على توافر الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات ووجود طبيب في كل مدرسة يقوم بالإشراف الطبي على اللجان لمعالجة أي حالات.

وشدد دسوقي خلال جولته على الاهتمام بنظافة المدارس وتوفير الراحة للطلاب مستفسرا منهم على ان كانت هناك اى صعوبات وردت فى امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية

وتأكد دسوقي أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب العادي ومن الكتاب المدرسي بما يحقق العدالة والموضوعية مشيرا إلى انه يجرى حاليا دراسة تطبيق لتجربة التعليم الالكترونى بالمدارس التجريبية على مستوى المحافظة بدءا من العام القادم

وقال وكيل وزارة التعليم انه قد توجه اليوم 85 ألف و750طالب وطالبة من طلاب الصف السادس الابتدائي لأداء الامتحان أمام 688 لجنة على مستوى المحافظة مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات على أن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح والأسئلة من الكتاب المدرسي ومباشرة .