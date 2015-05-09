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السفارة المصرية تتسلم 47 خرزة حجرية أثرية ببرلين

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السفارة المصرية تتسلم 47 خرزة حجرية أثرية ببرلين السفارة المصرية تتسلم 47 خرزة حجرية أثرية ببرلين

تسلمت السفارة المصرية فى برلين من الشرطة الألمانية 46 خرزة حجرية أثرية ، كانت تمثل عقداً علقت به إحدى التمائم الأثرية التى تسلمتها السفارة بداية شهر إبريل الماضى ، وذلك بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لعملية التسليم .

كانت السفارة قد اكتشفت بيع مجموعة من التمائم الأثرية المصرية فى أحد معارض المشغولات اليدوية بمدينة برلين فى نوفمبر 2013 ، حيث قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار بتقديم تقارير فنية توضح أثرية تلك القطع ، حيث تم التحقق من أثرية 7 تمائم منها ، استردتها فى احتفالية بمقر السفارة يوم 2 إبريل 2015 بحضور السيد د0 ممدوح الدماطى وزير الآثار الذى كان يزور برلين فى ذلك التوقيت.
> أثناء عملية ترميم التمائم وفصلها عن الإكسسوارات الحديثة التى لصقت بها ، قبل تسليمها إلى مصر ، تبين للخبراء الألمان أن العقد الذى علقت به إحدى تلك التمائم مكون من خرز حجرى أثرى ، فقاموا على الفور بإبلاغ الشرطة الألمانية التى قامت بالتحفظ على الخرز وإبلاغ السفارة المصرية ، التى قامت بدورها بالانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الخرز المكون للعقد .

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