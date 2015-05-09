خبير مصرفي: البنوك دعمت قطاع السياحة رغم أنه سبب لها الكثير من المشاكل

قال الدكتور محمد النجار الخبير المصرفي إن مفهوم “إعادة تنشيط البنوك للسياحة” قد يفهم بشكل خاطئ؛ فالبنوك لا تروج للسياحة وإنما تمنح تمويلات للمساعدة في تحقيق التنمية السياحية عن طريق إنشاء القرى والفنادق وغيرها من المشاريع أو تنشيط الحركة السياحية ذاتها، مضيفاً أن مشكلة القطاع السياحي في تعرضه للعديد من الأزمات والإضطرابات وقد أثر تمويل هذا القطاع على بعض البنوك بالفعل وسبب تعثر لبعضها، وعلى الرغم من أن السياحة قطاع حيوي وهام للاقتصاد ككل وكذا للبنوك على وجه الخصوص إلا أن هذا القطاع كان دائم التسبب في المشاكل للبنوك.

> وأضاف أن القطاع تأثر بشدة بعد 25 يناير وكان من الصعب أن تقبل البنوك حينها على ضخ أي مزيد من الأموال لهذا القطاع خلال هذه الفترة إلا في حالات قليلة جداً، وهناك تنسيق وثيق بين البنوك والمسئولين والقائمين على قطاع السياحة وكان الدول الذي تلعبه هو إعادة جدولة بعض المديونيات للمتعثرين والتي تخرج عن إرادة المسئولين في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن البنوك وجهت مجهودات لمساندة قطاع السياحة وعدم تركه ينهار.

> وأشار في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA إلى أن دور البنوك في دعم القطاع ككل لا يقتصر فقط على دعم وتمويل المشروعات وإقراض الشركات والمستثمرين ولكن البنوك تدخل كمساهم في بعض الأحيان إلى المشروعات السياحية مع الحفاظ على دورها الأساسي وهو التمويل، مؤكداً أن البنوك لا تنتظر الدولة لقيادة المشروعات الكبيرة والقومية أي ماكانت وأنه مادامت المشروعات مدروسة ومضمونة ولها جدوى اقتصادية وتحقق عائد مقبول بالشكل الذي يغطي التكاليف ومادامت تتم في قطاع أمن وفي مرحلة عمل فلا تحتاج البنوك لتحرك الدولة ولا تتأخر عن ضخ التمويل.

> وأستطرد أن البنوك لا تتأخر في ضخ التمويل في المشروعات المناسبة والجيدة خاصة أنها تريد استثمار أمواله ولا ترغب في أن تبقى راكدة لديها فهذه الأموال لها تكلفة، فليس من مصلحة البنوك بأي شكل من الأشكال أن تظل الأموال المودعة لديها معطلة دون استثمار حتى يتثنى لها توفير عائد مناسب، مؤكداً أن البنوك تبحث عن فرص أكثر أماناً لاستثمار أموالها، مرجحاً أن تشهد الفترة القادمة جرءة أكبر في تمويل البنوك للقطاع السياحي مع تعافيه بشكل أكبر ليعود لمعدلاته الطبيعية.