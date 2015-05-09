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بدء اعمال القمة المصرية الروسية بين الرئيسين السيسي وبوتين بالكريملين

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بدء اعمال القمة المصرية الروسية بين الرئيسين السيسي وبوتين بالكريملين بدء اعمال القمة المصرية الروسية بين الرئيسين السيسي وبوتين بالكريملين

بدأت بعد ظهر اليوم السبت، بقصر الكريملين بالعاصمة الروسية موسكو أعمال القمة المصرية الروسية بين الرئيسين عبد الفتاح والروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي هذا اللقاء فى إطار متابعة النتائج التي تمخضت عنها الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس “بوتين” إلى القاهرة في فبراير الماضى، فضلا عن حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون التى تجمع بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

حضر المباحثات من الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية ود.محمد البدري سفير لدي روسيا ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.

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