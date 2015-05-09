رسميا - سموحة يتعاقد مع هداف الدوري المصري وتمساح

أعلن نادي سموحة عبر موقعه الرسمي تعاقده مع ثنائي فريق الداخلية أحمد تمساح وحسام سلامة "باولو" هداف بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي بـ13 هدف.

وأكد محمد فرج عامر رئيس النادي أن الثنائي باولو وتمساح سينضم إلى الفريق السكندري الصيف المقبل في صفقة انتقال حر من نادي الداخلية لمدة ثلاثة مواسم.

وأدلى عامر بتصريحات للموقع الرسمي للنادي قال فيها:"باولو وتمساح إضافة كبيرة لسموحة، خاصة وأن الفريق مقبل على منافسات قوية محليا وقاريا".

وشدد عامر على أن سموحة سيبرم تعاقدات أخرى من العيار الثقيل في موسم الانتقالات المقبل بناءا على الرؤية الفنية لحلمي طولان المدير الفني للفريق والذي نجح في قيادته للتأهل لدور الـ8 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.