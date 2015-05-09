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مورينيو: ميسي لو يلعب في أندية إنجلترا الكبرى لتوج معهم بدوري الأبطال

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مورينيو: ميسي لو يلعب في أندية إنجلترا الكبرى لتوج معهم بدوري الأبطال مورينيو: ميسي لو يلعب في أندية إنجلترا الكبرى لتوج معهم بدوري الأبطال

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة كان سيقود أي فريق إنجليزي للتتويج بدوري أبطال أوروبا لو كان يلعب له.

واقترب برشلونة من نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاده للفوز على بايرن ميونيخ في ذهاب نصف النهائي 3-0.

وقال مورينيو في مؤتمره الصحفي "ميسي يصنع الفارق بنفسه، هل تظن أن لو كان ميسي يلعب في مانشستر سيتي أو أرسنال أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد كان سيقودهم للفوز بدوري الأبطال؟ أنا أعتقد ذلك".

وأضاف "هناك فارق بين فريق وفريق به ميسي، هو لعب نهائي دوري أبطال أوروبا مع جوارديولا والآن سيلعبه مع لويس إنريكي".

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