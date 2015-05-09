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#حكايتي_مع_تريكة – برادلي لـ في الجول: اكتشفت القائد في مباراة البرازيل

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#حكايتي_مع_تريكة – برادلي لـ في الجول: اكتشفت القائد في مباراة البرازيل #حكايتي_مع_تريكة – برادلي لـ في الجول: اكتشفت القائد في مباراة البرازيل

أحد أهم أيقونات الكرة المصرية محمد أبو تريكة يعاني من أزمة تطوله جنائيا وانسانيا. والجانب الأخير يشهد دعما لصاحب القميص رقم 22 يستعرضه FilGoal.com من خلال حكايات رفاقه في رحلته داخل المستطيل الأخضر.

ويقول بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب لـFilGoal.com: "موقف لا أنساه مع أبو تريكة؟ ربما هو أول موقف أصلا يجمعني به".

وحكى المدرب الأمريكي "حين أتيت إلى مصر كانت أول مباراة لي مع ضد البرازيل. بعد 5 أيام بالضبط من تولي المسؤولية".

وتابع "كنت أعرف أبو تريكة قبل أن آتي إلى مصر لأنه لاعب شهير خاصة وأني واجهته في كأس القارات حين كنت أقود منتخب أمريكا. وبالتالي لم أكن بحاجة لمن يوضح لي أنه العنصر الأهم في فريقي".

واستدرك "لكني وضعته تحت اختبار صعب جدا، ولم أختره في قائمة مباراة البرازيل. وكلفت وقتها الجهاز الفني المساعد حتى يخبرني برد فعل اللاعب".

وأكمل "حين سألوا أبو تريكة عن عدم اختياره في قائمتي الأولى. قال إن الأمر كله في يد المدرب وله الحرية وأنه سيعمل بجهد أكبر لينضم لاحقا. كان رد فعله ربما أكثر من نموذجي".

وأتم "وقتها قلت للجهاز الفني. لن أستدعه فقط كلاعب، بل أنا وجدت القائد الذي أبحث عنه".

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