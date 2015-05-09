أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#حكايتي_مع_تريكة – ' حين فرح بقرار اعتزاله بسبب كلينسمان '

Google+ Print
#حكايتي_مع_تريكة – ' حين فرح بقرار اعتزاله بسبب كلينسمان ' #حكايتي_مع_تريكة – ' حين فرح بقرار اعتزاله بسبب كلينسمان '

أحد أهم أيقونات الكرة المصرية محمد أبو تريكة يعاني من أزمة تطوله جنائيا وانسانيا. والجانب الأخير يشهد دعما لصاحب القميص رقم 22 يستعرضه FilGoal.com من خلال حكايات رفاقه في رحلته داخل المستطيل الأخضر.

ويقول زكي عبد الفتاح مدرب حراس الأسبق لـFilGoal.com: "كان أبو تريكة يتعرض لضغوط كبيرة من الإعلام وحتى من النادي الأهلي".

وتابع "أراد أبو تريكة رأيي. فكنت من أشد المؤيدين لقرار اعتزاله، وقلت له إن هذا هو أنسب وقت. ثم حكيت له قصة جعلت الابتسامة تحت وجهه".

وحكى عبد الفتاح "حين كنت مدربا في لوس أنجلس جالاكسي الأمريكي عاصرت مفاوضات النادي مع يورجن كلينسمان المهاجم الألماني الفذ، وقتها ربما كان الأفضل في العالم".

وأكمل "كانت السنة هي 1998. بعد المونديال وكلينسمان قد تألق مع منتخب ألمانيا كعادته. وكنا نسعى بشدة لضمه".

وأردف "لكن كلينسمان اعتذر. لماذا؟ لأنه يرغب في الاعتزال وهو في قمة مستواه. وقتها لم يفكر أبو تريكة كثيرا وقرر فعلا الاعتزال. هذا هو الموقف الذي لن أنساه في رحلتي مع أبو تريكة. يستمع جيدا، يفكر بشكل هادئ وسليم، ويحرص أن تكون ذكراه طيبة لدى الجميع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة