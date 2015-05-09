حكايتي_مع_تريكة – محمد صلاح يتحدث عن القميص 22

أحد أهم أيقونات الكرة المصرية محمد أبو تريكة يعاني من أزمة تطوله جنائيا وانسانيا. والجانب الأخير يشهد دعما لصاحب القميص رقم 22 يستعرضه FilGoal.com من خلال حكايات رفاقه في رحلته داخل المستطيل الأخضر.

أحد القصص الشهيرة الخاصة بأبو تريكة كانت علاقته بمحمد صلاح نجم فيورنتينا حاليا حين كانا سويا في المنتخب المصري.

أبو تريكة منح القميص رقم 22 لمحمد صلاح. والأخير حكى عن كواليس هذا الأمر في برنامج تلفزيوني قديم عبر قناة الحياة حين كان لاعبا في بازل السويسري.

وقال صلاح وقتها: "قبل أن أنضم لمنتخب مصر لأول مرة. كنت قد سمعت كلاما أن اللاعبين ربما يتعالون بعض الشيء أو أمر من هذا القبيل".

ثم أضاف مبتسما "لكن حين ذهبت للمنتخب وجدت الجميع يحترم بعضه البعض. شيكابالا مشكلة، شخصية رائعة ودوما ما تجده يضحك مع أحمد فتحي. وطبعا كان هناك كابتن أبو تريكة".

وأردف "كابتن أبو تريكة كنت أعلم جيدا قدر احترامه. لكني تفاجأت لأني وجدت أن احترامه أكثر بكثير مما كنت أتخيله".

وأكمل "يا ريت كل لاعبي مصر في احترام أبو تريكة".

هنا تدخل حازم إمام أيقونة الزمالك والرجل الذي كان يجري الحوار مع صلاح، وأفصح الثعلب "أبو تريكة دوما يحرجك بتدينه الشديد فعلا. تشعر بالخجل من نفسك من تدينه".

القميص 22

وحكى صلاح "في مباراة قطر ارتديت القميص رقم 22".

وتابع "ثم قبل مباراة السودان مع بوب برادلي تحدثت مع أبو تريكة".

وسرد صلاح أنه قال لأبو تريكة "ما رأيك في أن ترتدي أنت رقم 5 وتترك لي 22؟!".

وأكمل صلاح ضاحكا "أبو تريكة قال لي نعــــــــم. ثم ضحك وقال له (انت من أولها هتشتغل)".

وأتم "بعدها جاء لي أبو تريكة. ابتسم وقال لي: خلاص. تستطيع ارتداء القميص رقم 22، وحين أعتزل سأتركه له".