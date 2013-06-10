أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

طلاب الثانوية بالفيوم: لا توجد أسئلة صعبة في اللغة الإنجليزية

Google+ Print
طلاب الثانوية بالفيوم: لا توجد أسئلة صعبة في اللغة الإنجليزية طلاب الثانوية بالفيوم: لا توجد أسئلة صعبة في اللغة الإنجليزية

كتب : ميشيل عبدالله الإثنين 10-06-2013 17:25

خرج طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة من لجان امتحان اللغة الإنجليزية اليوم بمحافظة الفيوم، وهم في حالة من السعادة بسبب عدم وجود صعوبة في الأسئلة، خاصة بعد صدمتهم في بعض أسئلة امتحان اللغة العربية السبت الماضي.

وقالت الطالبة أسماء محمد، من مدرسة قلمشاة الثانوية بمركز إطسا، إن الامتحان جاءت أسئلته خالية من البنود الصعبة المعتادة، وإن القصة كانت مفهومة ولم أجد صعوبة في حل أسئلتها، كما أكد الطالب رجب رمضان، من قرية بحر أبو المير، أن الأسئلة جاءت مفهومة ولم يجد نقاط صعبة تعترضه خلال الامتحان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي