طلاب الثانوية بالفيوم: لا توجد أسئلة صعبة في اللغة الإنجليزية

كتب : ميشيل عبدالله الإثنين 10-06-2013 17:25

خرج طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة من لجان امتحان اللغة الإنجليزية اليوم بمحافظة الفيوم، وهم في حالة من السعادة بسبب عدم وجود صعوبة في الأسئلة، خاصة بعد صدمتهم في بعض أسئلة امتحان اللغة العربية السبت الماضي.

وقالت الطالبة أسماء محمد، من مدرسة قلمشاة الثانوية بمركز إطسا، إن الامتحان جاءت أسئلته خالية من البنود الصعبة المعتادة، وإن القصة كانت مفهومة ولم أجد صعوبة في حل أسئلتها، كما أكد الطالب رجب رمضان، من قرية بحر أبو المير، أن الأسئلة جاءت مفهومة ولم يجد نقاط صعبة تعترضه خلال الامتحان.